Coppa d’Africa: Lookman ancora decisivo, Nigeria in semifinale

La Nigeria è in semifinale di Coppa d’Africa, rispettati i pronostici della vigilia. Ancora una volta a decidere è stato Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, con una girata imprendibile dopo 14 minuti. L’Angola ha colpito un palo nel secondo tempo con Zine, la Nigeria ha sfiorato il raddoppio in contropiede. Annullato per fuorigioco al 75’ il gol di testa firmato da Osimhen, lo stesso attaccante del Napoli ha sfiorato il raddoppio sei minuti dopo. Alla fine per la Nigeria è stato decisivo l’acuto di Lookman.

Foto: Instagram Nigeria