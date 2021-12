Coppa d’Africa, l’ECA protesta: “I club non daranno i propri giocatori”

L’Associazione Europea dei Club (ECA) ha rilasciato un comunicato ufficiale contro lo svolgimento della Coppa d’Africa minacciando la possibilità che i club non facciano partire i propri giocatori: “A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori”. L’ECA ha sottolineato inoltre il problema delle quarantene e delle restrizioni legate anche alla nuova variante Omicron che obbligherebbero i giocatori ad assente ulteriormente più lunghe dai rispettivi club.

FOTO: Instagram Koulibaly