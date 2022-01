Coppa d’Africa, le prime due semifinaliste sono Camerun e Burkina Faso

Ci sono le prime due semifinaliste della Coppa d’Africa 2021: Burkina Faso e Camerun. Le due compagini aspettano le proprie avversarie. Il Burkina Faso ha staccato il ticket per la semifinale, battendo la Tunisia per 1-0 grazie al gol vincente di Ouattara al 3’ minuto di recupero della prima frazione di gioco. Per quanto riguarda il Camerun, invece, vittoria per 2-0 sul Gambia. Il tutto è accaduto nella ripresa con la doppietta in 7 minuti di Toko Ekambi al 50’ e al 57’ minuto di gioco. Domani si decideranno le avversarie delle semifinali nei match Senegal vs Guinea Equatoriale e Egitto vs Marocco.

FOTO: Coppa d’Africa logo