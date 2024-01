Coppa d’Africa, eliminata l’Algeria: fatale la sconfitta per 1-0 contro la Mauritania

Continuano a non mancare le sorprese in Coppa d’Africa: l’Algeria è stata eliminata dalla competizione. Nelle tre gare, la nazionale di Mahrez e Bennacer, ha raccolto solamente due punti, con due pareggi e una sconfitta, chiudendo il girone al quarto posto. La sconfitta di stasera contro la Mauritiana ha ufficialmente eliminato l’Algeria dalla Coppa d’Africa, decisivo il gol di Dellahi. Mauritiana che spera in un posto agli ottavi, come migliore terza.

Foto: Instagram Bennacer