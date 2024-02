Coppa d’Africa, la Repubblica Democratica del Congo vola in semifinale: 3-1 alla Guinea

Repubblica Democratica del Congo seconda semifinalista della Coppa d’Africa: arriva il successo contro la Guinea in rimonta. Alla rete illusoria di Bayo su rigore arriva la risposta di Mbemba, Wissa su rigore e Masuaku. Ascoli e Cremonese dovranno pertanto attendere ancora per riavere Brian Bayeye e Charles Pickel, quest’ultimo in campo questa sera. In semifinale i congolesi sfideranno la vincente di Mali-Costa d’Avorio, partita che si giocherà ad Abidjan il 7 febbraio.

Foto: Instagram Repubblica Democratica del Congo