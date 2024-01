Coppa d’Africa, la doppietta di Lookman fa volare la Nigeria ai quarti di finale: 2-0 al Camerun

La Nigeria vola ai quarti di finale: 2-0 al Camerun, doppietta di Lookman. Già dopo pochi minuti di gioco Osimhen ci prova di testa ma senza successo. Il Camerun risponde al 18′ con una conclusione di Magri. Alcuni minuti dopo la Nigeria segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 36′ ecco il meritato vantaggio delle Super Eagles: Osimhen salta un avversario e serve Lookman il quale conclude a rete, Ondoa non riesce a trattenere la palla che finisce in rete. La squadra di Peseiro è in controllo, e solo verso la fine della prima frazione di gioco il Camerun ci prova, ma Nwabali non corre pericoli.

Nella ripresa non ci sono da segnalare particolari azioni salienti, ora sono i Leoni Indomabili a cercare il gol del pareggio. Al 75′ brutto contrasto tra l’attaccante camerunense Nkoudou e Nwabali, col portiere nigeriano che ha la peggio ed è costretto a dare forfait. Nel frattempo Song inserisce la leggenda Aboubakar. Ma all’84’ la Nigeria va vicina al secondo gol con Aina, ben servito da Lookman ma murato dalla difesa camerunense. E sei minuti dopo per il Camerun arriva il ko definitivo con Lookman che, ben servito, conclude angolatamente e realizza il 2-0.

Foto: Instagram Nigeria