Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio, in 9 uomini, batte il Mali e va in semifinale

Laa Costa d’Avorio vince 2-1 con il Mali e passa alle semifinali di Coppa d’Africa. Il gol decisivo al 120′, prima dei rigori. Succede tutto nel secondo tempo quando al 71′ la rete dei padroni di casa siglata da Dorgeles Nene sembrava funzionare invece al 90′ Adingra appena entrato pareggia i conti per il Mali. Nel secondo tempo supplementare allo scadere dei 120′ Oumar Diakite segna e viene espulso per essersi tolto la maglia e quindi aver preso un secondo giallo. Prossima tappa, la Repubblica Democratica del Congo per le semifinali.

Foto: twitter Coppa d’Africa