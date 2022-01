Coppa d’Africa, infortunio per Kessie. Il milanista è uscito in lacrime

Grana per il Milan. Franck Kessie è uscito in lacrime nel corso della gara degli ottavi di finale di Coppa d’Africa tra la sua Costa d’Avorio e l’Egitto di Salah.

Il giocatore è uscito alla mezz’ora on è ben chiara la dinamica dell’infortunio, visto che il rossonero ha provato per diversi minuti a restare in campo, ma dovrebbe trattarsi di un problema all’anca.

Foto: Screen ESPN