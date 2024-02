Coppa d’Africa, il Sudafrica chiude al terzo posto: battuta la Repubblica Democratica del Congo ai calci di rigore

Il Sudafrica chiude la Coppa d’Africa al terzo posto. Successo ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo nella finalina per il terzo e il quarto posto. Risultato inchiodato sullo 0-0 per tutta la partita, ci sono voluti i rigori per decretare la vincente. Mokoena ha sbagliato il primo rigore per il Sudafrica, la Repubblica Democratica del Congo ha fallito il quinto rigore con Mbemba mandando la serie ad oltranza: decisivo il rigore sbagliato da Elia, il Sudafrica chiude sul podio. Domani alle 21.00 la finale fra Nigeria e Costa d’Avorio.

Foto: Instagram Sudafrica