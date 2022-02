Coppa d’Africa, il Senegal in finale. Battuta 3-1 il Burkina Faso

Il Senegal raggiunge la finale della Coppa d’Africa. La compagine di Koulibaly e Manè, tra le favorite alla vigilia della competizione, ha rispettato i pronostici, centrando l’accesso alla finale.

Battuta in semifinale il Burkina Faso per 3-1. Diallo e Gueye, entrambi giocatori del Paris Saint-Germain, firmano un uno-due micidiale tra il 70′ e il 76′; Bertrand Traoré prova a riportare in partita i burkinabé all’82’ ma è Sadio Mané a chiudere i conti cinque minuti più tardi. Adesso il Senegal attende la vincente di Egitto-Camerun, che si giocherà domani.

Foto: Instagram personale