Coppa d’Africa, il Marocco vince contro lo Zambia (1-0). E regala alla Costa d’Avorio gli ottavi di finale

Gli ultimi risultati di questa sera permettono alla Costa d’Avorio di staccare il pass per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa: insieme a Guinea, Namibia e Mauritania, la Nazionale degli Elefanti, nonostante i soli tre punti nel Girone di qualificazione e l’ultima pesante sconfitta contro la Guinea Equatoriale, vola alla fase successiva della competizione. Niente da fare per Ghana e Zambia, le due peggiori terze che hanno chiuso i rispettivi raggruppamenti con due punti a testa. Per lo Zambia è fatale la sconfitta di questa sera contro il Marocco, firmata dalla rete di Ziyech al 37′.

Foto: Instagram Costa d’Avorio