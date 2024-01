Coppa d’Africa: il Marocco non sbaglia all’esordio. Battuta 3-0 la Tanzania

Il Marocco, la grande favorita della Coppa d’Africa, non sbaglia all’esordio. Successo per 3-0 degli uomini di Regragui ai danni della Tanzania (che ha chiuso anche in dieci uomini per l’espulsione di Miroshi al 70′), piegata dalle reti di Saiss, Ounahi ed En Nesyri. In campo dal 1′ l’ex interista Hakimi e Amrabat, della Fiorentina ma in prestito al Manchester United, è rimasto seduto in panchina invece El Azzouzi del Bologna, unico rappresentante della Serie A presente.

Il Marocco conferma di essere la favorita della competizione, dopo il grandissimo Mondiale dell’anno scorso.

Foto: Instagram Marocco