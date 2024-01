Coppa d’Africa: festa Nigeria, decide un rigore di Troost-Ekong, Costa d’Avorio ko

Una prova non del tutto esaltante che comunque vede la Nigeria vincitrice contro la Costa D’Avorio. Gli occhi erano puntati sul bomber del Napoli Victor Osimhen il quale però, al settimo minuto, ha fallito una clamorosa palla gol che conferma il momento non del tutto esaltante che sta vivendo. I tifosi si aspettano qualcosa di diverso da lui considerando che è stato lui a vincere il Pallone d’Oro africano. La Nigeria trova il gol partita su calcio di rigore al minuto 55, procurato proprio da Osimhen, che però decide di non calciare: sul dischetto va Troost-Ekong che spiazza il portiere ivoriano e sigla il gol dell’1-0 finale.

Foto: Instagram CAF