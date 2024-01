Coppa d’Africa: Egitto vicino al clamoroso ko col Mozambico. Salah salva i suoi su rigore al 95′ (2-2)

Esordio negativo dell‘Egitto in Coppa d’Africa: esordio che poteva essere addirittura disastroso per i Faraoni. La squadra di Rui Vitoria non va oltre il 2-2 contro il Mozambico. Egiziani in vantaggio dopo soli 2′ con la rete di M.Mohamed, servito alla perfezione da Momo Salah. Nella ripresa, però, il Mozambico aumenta la pressione e viene premiato prima al 55′ con Witiness Quembo e dopo tre minuti, al 58′, con la rete di Clesio Bauque. La formazione egiziana si salva in extremis con Momo Salah che pareggia su calcio di rigore al 95′ per il 2-2 finale.

Sarebbe stato un ko clamoroso per i Faraoni, salvati solo nel finale.

Foto: twitter personale