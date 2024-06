Coppa d’Africa 2025: date e calendario

La prossima Coppa d’Africa si giocherà tra Natale e il nuovo anno. Nelle ultime ore infatti il CAF (Confederation of African Football) ha pubblicato sul sito ufficiale e i sull’account di X le date di inizio della competizione che verrà disputata in Marocco. L’inizio è stato fissato per il 21 Dicembre 2025 mentre la finalissima è in programma il 18 gennaio 2026. Per la prima volta nella storia quindi la competizione verrà disputata a cavallo tra Natale e il nuovo anno. Ecco il comunicato reso pubblico sul sito della Confederazione Africana:

“Il Comitato Esecutivo della Confédération Africaine de Football (“CAF”) (“EXCO”) ha annunciato oggi (nelle ultime ore) le date della competizione calcistica più popolare e competitiva dell’Africa, la Coppa d’Africa CAF TotalEnergies (“AFCON”) che si svolgerà in Marocco.

Le date del CAF TotalEnergies AFCON Marocco 2025 sono:

Partita inaugurale: domenica 21 dicembre 2025

Partita finale: domenica 18 gennaio 2026″

Foto: twitter CAF