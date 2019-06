Coppa America: Uruguay fermato dal Var e tradito da Suarez, il Perù vince ai rigori

Termina l’avventura in Coppa America 2019 dell’Uruguay. La Celeste, infatti, è stata eliminata ai rigori dal Perù dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, al termine di una partita che ha visto come protagonista assoluta la Var, che ha ammonito ben tre reti agli uomini di Tabarez. La prima al 29′ per posizione di fuorigioco di Nandez, autore dell’assist per il gol di De Arrascaeta, la seconda al 60′ per posizione irregolare di Cavani, che aveva battuto Gallese, la terza, inizialmente messa a segno da Suarez, al 73′. La partita si è decisa ai rigori, ed è stato proprio l’attaccante del Barcellona a fallire il primo rigore della serie, causando l’eliminazione dell’Uruguay. Il Perù affronterà ora in semifinale il Cile, vincitore delle ultime due edizioni della Coppa America.

Foto Twitter Uruguay