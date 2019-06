Coppa America: Coutinho trascina il Brasile, 3-0 alla Bolivia

Largo 3-0 del Brasile nella gara d’apertura della Coppa America. La Seleçao supera il Bolivia grazie alla doppietta di Coutinho e al gol di Everton. L’attaccante del Barcellona torna a splendere con la sua Nazionale e al termine della gara ha lanciato un messaggio ai tifosi blaugrana ai microfoni di Marca: “Sono grato per tutto il sostegno che i tifosi mi hanno sempre dimostrato. Ho avuto un momento difficile sul campo perché non ho reso come previsto, ma il calcio è anche questo e sto lavorando duro per migliorare”.

Foto: Barça Blaugranes