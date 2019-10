Copa Libertadores, Gabigol distrugge il Gremio: la finale sarà Flamengo-River Plate

Molto meno equilibrio di quanto se ne potesse prevedere. Se la prima semifinale di Copa Libertadores, quella argentina, fra River e Boca, è stata in bilico fino allo scadere dei 180 minuti della doppia sfida, la seconda, in quella tutta brasiliana fra Flamengo e Gremio, ha visto prevalere nettamente la compagine rublonegra.

Gabigol e compagni, infatti, hanno asfaltato in campo l’Imortal Tricolor con un netto 5-0 dopo il pari dell’andata a Porto Alegre. A rompere gli equilibri ci ha pensato Henrique allo scadere del primo tempo, con i rublo-negros che poi hanno dilagato nel secondo. Doppietta di Gabigol nei primi undici minuti della ripresa, con Mari e Caio ad arrotondare il risultato poco prima del quarto d’ora finale.

Un trionfo per il club di Rio de Janeiro che, adesso, avrà il River Plate come ostacolo ultimo sulla strada per la conquista di un trofeo che manca da quasi 40 anni. L’ultimo atto della Libertadores, per la prima volta in gara unica ed in campo neutro, si disputerà a Santiago de Chile il prossimo 24 novembre.

Foto: Gabigol Twitter