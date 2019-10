Copa Libertadores, il Boca piega il River ma non basta: Millionarios in finale

Il cuore non va, come sperato, oltre l’ostacolo. Al Boca Juniors non riesce la remuntada nella semifinale di Copa Libertadores nei confronti del River Plate. Gli xeneises, sconfitti 2-0 all’andata, vincono la sfida di ritorno della Bombonera ma solo per 1-0 e, dunque, per il secondo anno di fila, devono inchinarsi ai rivali di sempre.

Di Jan Hurtado la rete che ha deciso la sfida nel traboccante stadio di Buenos Aires, arrivata a 8 minuti dal termine e capace di gettare ulteriore benzina su un ultimo tratto di gara in cui, però, il River ha retto. Solo panchina per Daniele De Rossi nella contesa, iniziata con circa venti minuti di ritardo a causa della coreografia degli hinchas del Boca che ha ricoperto il campo di una quantità enorme di cartoncini bianchi.

Nella notte italiana, poi, si decreterà chi sfiderà il River Plate di Gallardo nell’ultimo atto a Santiago. Sarà un altro derby a deciderlo, stavolta tutto brasiliano, fra il Flamengo di Gabigol ed il Gremio dell’ex obiettivo di mercato del Milan Everton.

Foto: Radio Grafica