Copa Libertadores, la Conmebol ha deciso: “La finale non si giocherà al Monumental”. Il comunicato

È terminata pochi istanti fa la riunione dei vertici della Conmebol in merito allo svolgimento della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, rinviata lo scorso 24 novembre a causa degli scontri avvenuti all’esterno del Monumental, impianto che non ospiterà più il tanto atteso incontro. A seguire il comunicato ufficiale: “Conformemente ai fatti di violenza accaduti nella città di Buenos Aires, in data 24 Novembre 2018, che hanno messo a rischio la sicurezza dei giocatori e dei tifosi, con fatti spregevoli sul quale le autorità della Repubblica Argentina stanno ancora investigando. La CONMEBOL crede sia prudente che la finale non si giochi in Argentina, allo stadio Monumental. Conseguentemente la CONMEBOL, facendo uso delle proprie facoltà e al fine di garantire la dovuta chiusura sportiva della Copa Libertadores e visti gli articoli 4 e 35 delibera che:

A) La partita di ritorno della finale CONMEBOL Libertadores si giocherà tra i giorni 8-9 dicembre in orario e sede da definirsi da parte dell’amministrazione della federazione nel minor tempo possibile;

B) La CONMEBOL si farà carico delle spese di viaggio di alloggio, alimenti e trasferimento interno fino a 40 persone per delegazione;

C) La CONMEBOL stabilirà il piano di sicurezza con le autorità corrispondenti;