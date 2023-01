Questa sera nei quarti di finale di Copa del Rey, scenderanno in campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Atletico Madrid di Simeone. Un derby che vede le due squadre affrontarsi dopo un ottimo periodo di forma: due vittorie consecutive in Liga per entrambe le squadre. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 nella splendida cornice dello stadio Santiago Bernabeu.

Foto: Real Madrid Instagram