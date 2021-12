Copa del Rey, il Siviglia passa ai rigori contro l’Andraxt. Ok Villarreal e Real Sociedad

Il Siviglia rischia ma si salva ai rigori nel match della Copa del Rey contro l’Andratx, squadra di quarta serie. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, il risultato non cambia ai supplementari, ma ai rigori la formazione andalusa ne fa 6 su 7 contro i cinque dei padroni di casa conquistando l’accesso al prossimo turno. Nessun problema, invece, per il Villarreal che vince 7-1 sul campo del Sanluqueno con la doppietta di Alcacer, le reti di Chukwueze, Gomez, Trigueros, Raba e l’autogol di Duro. Stesso discorso anche per Rayo Vallecano (3-1 sul campo del Bergantinos), Real Sociedad (3-0 in casa del Zamora) ed Elche (1-0 sul campo del Salamanca).

Foto: Logo Copa del Rey