Copa del Rey, ci sarà il derby Athletic-Real Sociedad in finale. Granada eliminato

Finale storica quest’anno in Copa del Rey, andrà in scena un derby tutto basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. La formazione di Bilbao, dopo la vittoria per 1-0 dell’andata, perde per 2-1 in trasferta in casa del Granada: alle reti di Fernandez e Sanchez segnano per i padroni di casa, Yuri Berchiche stacca il pass per la finale a nove minuti dal termine. L’ultimo atto è in programma a l’Estadio de la Cartuja di Siviglia il prossimo 18 aprile.