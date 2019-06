Copa America, Zanetti su Messi: “Avrà più motivazioni che pressioni. Conosce il peso della maglia”

“Messi? Avrà più motivazioni che pressioni, conosce bene il peso della maglia dell’Argentina. E’ il il primo a voler far bene”. Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi spagnoli di As. “Se qualche giocatore dovesse superare il mio record di presenze con l’Argentina? Per noi giocatori non si tratta di questo. La maglia della Nazionale va oltre, si dà tutto per il proprio Paese”, ha aggiunto Zanetti.

Foto: thescore.com