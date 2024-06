Copa America, arrivano le scuse di Weah: “Ho deluso il mio Paese”

Timothy Weah, centrocampista della Juventus e della Nazionale americana, è stato il protagonista in negativo della partita di questa notte contro Panama. Infatti l’esterno della Juve è stato espulso dopo appena 18 minuti per un pugno alla nuca rifilato a un avversario con la palla lontana: rosso diretto e adesso rischia una lunga squalifica. Al termine del match il classe 2000 ci ha tenuto a scusarsi pubblicamente tramite una stories Instagram. Di seguito il contenuto della stessa:

“Oggi, ho deluso la mia squadra e il mio paese. Un momento di frustrazione ha portato ad una conseguenza irreversibile e per questo sono profondamente dispiaciuto ai miei compagni di squadra, agli allenatori, alla famiglia e ai nostri tifosi. Andando avanti, mi impegno a imparare da questa esperienza, non permettendo ad un avversario di provocarmi, e lavorare per riconquistare la fiducia e il rispetto della mia squadra e dei miei sostenitori. Qualsiasi cosa accada lotterò sempre per la mia squadra e per il mio paese fino al giorno in cui non sarò più necessario o in grado di farlo! Chiedo scusa sinceramente a tutti. Il mio amore per questa squadra va oltre il semplice calcio e sono così triste e arrabbiato con me stesso per aver fatto passare ai miei fratelli quello che hanno passato stasera”.

Foto: instagram Weah