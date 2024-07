Copa America: USA a sorpresa fuori ai gironi, ma Berhalter resta

Dopo la sconfitta per 0-1, arrivata nella notte contro l’Uruguay, gli USA sono ufficialmente fuori dalla Copa America. Non era mai successo, nella storia della competizione, che la nazionale del Paese ospitante venisse eliminata ai gironi. In patria c’erano aspettative abbastanza alte sulla nazionale statunitense, che avrebbe dovuto essere il simbolo dello sviluppo del calcio negli ultimi anni proprio negli States. Invece la nazionale allenata da Gregg Berhalter ha deluso, perdendo due partite su tre contro Uruguay e Panama. Ma nonostante l’eliminazione dalla Copa America, il Commissario Tecnico degli USA ha dichiarato di non volersi dimettere e di voler continuare il suo lavoro fino ai mondiali del 2026. Di seguito le parole di Berhalter nella conferenza stampa post USA-Uruguay: “Faremo una revisione dell’andamento dell’intero torneo e poi vedremo dove abbiamo sbagliato. Sappiamo di essere una squadra di talento con un grande potenziale ma non lo abbiamo dimostrato in questo torneo. Credo di essere in grado di portarla ai Mondiali? Io dico di sì”.

Foto: Instagram USA