Copa America, successi per Venezuela ed Ecuador. Rischia il Messico

La Copa America va avanti. Nella notte si sono disputate altre due aprtite, valevoli per la seconda a giornata della fase a gironi. Si è giocato il Gruppo B, dove il Venezuela si è già assicurato il passaggio del turno ottenendo un’altra vittoria, stavolta contro il Messico, di misura, e portandosi a sei punti in classifica. Primo successo invece per l’Ecuador contro la Giamaica di Michail Antonio (non basta il suo gol).

Il Messico e l’Ecuador si giocheranno tutto nell’ultima giornata quando c’è lo scontro diretto.

Foto: logo Copa America