Copa America, rissa tra Messi e Medel durante Argentina-Cile

L’Argentina ha superato 2-1 il Cile nella finale per il terzo posto in Copa America, una gara segnata dall’episodio che ha visto coinvolti il capitano dell’albiceleste, Leo Messi e Gary Medel. Al 37′ del primo tempo, dopo aver ingaggiato un duello per recuperare un pallone sul fondo del campo, i due giocatori si sono affrontati faccia a faccia. Testate, provocazioni e tante scintille: l’arbitro paraguaiano Mario Diaz de Vivar non ha avuto dubbi, optando per la doppia espulsione e lasciando in inferiorità numerica entrambe le formazioni.

Foto: Mundo Deportivo