Copa America, questa notte si parte. Messi può superare due record

C’è grande attesa per l’inizio della Copa America 2024. Domani, o meglio questa notte alle 2, si comincia con i campioni in carica che sfideranno il Canada. Messi e compagni sono ovviamente i grandi favoriti e il fuoriclasse dell’Inter Miami cerca altri due record da aggiungere alla sua leggendaria carriera: il primo lo batterà tra poche ore, perché contro il Canada disputerà la sua 35esima partita nella competizione, superando così il cileno Sergio Livingstone. Poi tenterà di superare Norberto ‘Tucho’ Méndez e il brasiliano Zizinho, che hanno segnato 17 gol in Copa America contro i 13 della Pulce.

Foto: Instagram Argentina