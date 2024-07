Copa America, Messi non è ancora al 100%

Il grande dubbio di Scaloni per la semifinale di Copa America contro il Canada è la condizione fisica di Leo Messi che, sebbene sia migliorata, non è ancora al 100%. Il capitano dell’albiceleste aveva riportato uno stiramento all’adduttore destro, nel match contro il Cile. Per questo motivo il C.T. lo aveva tenuto a riposo nella gara successiva contro il Perù. Contro l’Ecuador invece non solo è partito titolare, ma ha anche giocato per tutti i 90’. Il fenomeno argentino però è apparso statico, senza esplosione e con una partecipazione minima al gioco della sua squadra, finendo anche per fallire il primo rigore della serie contro la nazionale ecuadoriana. Fino a questo momento però Messi ha svolto tutti gli allenamenti, lavorando sempre al fianco dei compagni e non avvertendo alcun problema. Salvo sorprese dovrebbe essere ancora lui a guidare l’attacco dell’Argentina nella semifinale contro il Canada.

Foto: twitter Argentina