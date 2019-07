Copa America, Messi: “L’arbitro ha favorito il Brasile”

Il capitano della Nazionale argentina, Leo Messi, ha parlato ai microfoni di Marca poco dopo l’eliminazione dalla Copa America patita dall’albiceleste contro il Brasile: “Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita. L’’arbitro, tuttavia, ha preso delle decisioni in favore del Brasile. Ci sono due rigori negati ad Aguero e a Otamendi. Si sono stancati di fischiare calci di rigore e oggi hanno deciso di non andare a rivedere le azioni al VAR. Spero che la Conmebol faccia qualcosa ma non penso che succederà perché il Brasile gestisce tutto, è complicato. L’arbitro li ha favoriti nel corso di tutta la partita. Non è una scusa, noi abbiamo fatto un buon lavoro, ma è un qualcosa che dovevo dire”.

Foto: Marca