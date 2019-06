Copa America, Messi: “Argentina eliminata? Sarebbe una follia”

Il capitano della Nazionale argentina, Leo Messi, ha parlato davanti alla stampa poco dopo il pareggio maturato al termine della sfida tra l’albiceleste e il Paraguay. ‘La pulce’ e compagni saranno costretti a superare il Qatar per evitare l’eliminazione: “Siamo in una situazione difficile ma la squadra è convinta che vincerà contro il Qatar”, ha affermato il numero 10, “Una nostra eliminazione sarebbe una follia considerando che praticamente 3 squadre si qualificano in ogni girone. Tuttavia, è frustrante non riuscire a vincere. Dobbiamo crescere e migliorare”.

Foto: Mundo Deportivo