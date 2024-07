Copa America, l’Uruguay batte il Canada ai rigori e conquista il terzo posto

L’Uruguay si aggiudica il terzo posto di questa edizione della Copa America. Nella finale per il terzo e quarto posto, giocata nella notte in Carolina del Nord, la nazionale guidata da Marcelo Bielsa passa in vantaggio all’8′ del primo tempo, grazie al gol dell’ex Juventus, Rodrigo Bentancur; ma poi il Canada prima pareggia al 22′ con il gol di Ismael Koné e poi, all’80’, riesce anche ad andare in vantaggio con Jonathan David. A salvare in extremis l’Uruguay è stato Luis Suarez (MVP), con un gol al 92′ che ha portato il match ai rigori, successivamente vinti proprio dai sudamericani, grazie agli errori dei canadesi Koné e Davies. Stasera a Miami andrà in scena la finale della Copa America 2024, Argentina-Colombia.

Foto: twitter Copa America