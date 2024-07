Copa America: Lautaro si prende la scena, Colombia battuta 1-0. Sedicesimo trionfo Albiceleste

L’Argentina, una tra le candidate alla vittoria finale, se non la favorita, non ha deluso e ha rispettato le attese vincendo la Copa America, la sedicesima della propria storia staccando anche l’Uruguay nell’albo d’oro. Secondo trionfo consecutivo per Messi e compagni. A decidere un match equilibrato è stato il bomber dell’Inter Lautaro Martinez, entrato al 96′ al posto di Alvarez sigla a metà del secondo tempo supplementare il gol decisivo (112′) che manda in estasi il popolo albiceleste. Nulla puo’un ordinata Colombia che ha provato a vincerla in più riprese, per Lautaro si conclude una stagione incredibile chiudendo come capocannoniere della competizione (5 reti) e ormai sempre più leader visto e considerato che nei tempi supplementari non era presente Leo Messi, uscito al 66′ per infortunio. Per la Colombia resta comunque la percezione di aver disputato un torneo incredibile, e una striscia di imbattibilità di 29 partite senza perdere che si ferma contro l’Argentina in finale. Foto: instagram Copa America