Copa America, l’Argentina batte 2-0 il Canada e vola in finale

L’Argentina è la prima finalista della Copa America 2024. Battuto per 2-0 il Canada in semifinale grazie ai gol di Julian Alvarez, su assist di De Paul, nel primo tempo e di Lionel Messi, su suggerimento di Enzo Fernandez, al 51’. Il capitano dell’albiceleste è stato anche eletto MVP del match. In finale l’Argentina affronterà la vincente del match tra Uruguay e Colombia, impegnate nell’altra semifinale della manifestazione.

Foto: twitter Copa America