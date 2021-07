Copa America, la Colombia si aggiudica il terzo posto

La Colombia si classifica al terzo posto della Copa America battendo il Perù per 3-2. Un match che ha dovuto aspettare fino ai minuti di recupero del primo tempo per veder realizzare la prima rete: Yotun sfrutta a dovere l’assist di un Gianluca Lapadula ispiratissimo in questo torneo portando in vantaggio i peruviani. Nella seconda frazione di gioco, un’altra conoscenza della Serie A concretizza a rete: si tratta di Cuadrado, che da una punizione da ottima posizione trova il gol del pari. A portare in vantaggio la Colombia ci pensa Luis Diaz, che sfruttando un lungo lancio del portiere Vargas, entra in area di rigore avversaria fulminando Gallese. Il Perù non ci sta a perdere e continua a lottare a caccia del pari fino a che, al minuto 82′, Lapadula sfruttando il calcio d’angolo, fa gonfiare la rete con un’incornata. Tutto però viene deciso nei minuti di recupero, quando ancora Luis Diaz fa centro, questa volta, con uno splendido tiro da fuori area.

Foto: Twitter Copa America