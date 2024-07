Copa America, la Colombia batte 1-0 l’Uruguay e va in finale

Argentina-Colombia, questa sarà la finale della Copa America 2024. Nella notte è andata in scena la seconda semifinale della manifestazione che ha visto la Colombia, con un uomo in meno per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Munoz al 45′, vincere 1-0 contro l’Uruguay, grazie al gol di Jefferson Lerma, che al 39’ ha raccolto un cross perfetto di James Rodriguez da corner e ha firmato il vantaggio con un gran colpo di testa. Ad aspettare la Colombia in finale c’è l’Argentina di Leo Messi che farà di tutto per difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente.

Foto: twitter Copa America