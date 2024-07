Copa America: James MVP, Dibu Martinez miglior portiere

Si è conclusa nella notte la Copa America che ha visto l’Argentina trionfare per la sedicesima volta nella sua storia, battendo la Colombia in finale grazie ad una rete del Toro Lautaro Martinez, capocannoniere di questa edizione. Tuttavia il premio di miglior giocatore del torneo non è stato dato ad un argentino, bensì ada James Rodriguez. Il trequartista colombiano si è infatti reso protagonista di una Copa America sontuosa come attestano i suoi numeri: 1 rete e 6 assist in 6 partite. Il miglior portiere è pero argentino ed è stato la certezza Emiliano Martinez, che ha concluso la competizione con una sola rete incassata e ben cinque cleen sheet. Foto: instagram Copa America