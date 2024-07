Copa America, il presidente della Federcalcio colombiana arrestato nel corso della finale

Ramón Jesurum, presidente della federazione colombiana, è stato arrestato insieme a suo figlio dalla polizia della Florida, nel corso della finale di Copa America della scorsa notte, persa contro l’Argentina. Il tutto, perché il presidente, è entrato in tensione con il personale di sicurezza dello stadio che non gli permetteva di usare gli ascensori, ai quali voleva accedere per scendere sul campo di gioco ed essere presente alla cerimonia di premiazione. La scena è mostrata nel video pubblicato dal portale di Doble Amarilla su X, dove si vedono i due a muso duro con il personale di sicurezza, alla presenza di numerosi tifosi colombiani in maglia gialla.

Foto: logo Copa America