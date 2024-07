Copa America: il Canada batte il Venezuela e vola in semifinale, ora l’Argentina

Nella notte si è giocato il secondo quarto di finale della Copa America, tra Venezuela e Canada. Anche in questo caso come in Argentina Ecuador non sono bastati 120′ a decidere il match bensì ci sono voluti i tiri dal dischetto. Nei tempi regolamentari il Canada era andato avanti dopo 13′ grazie al gol di Shaffelburg, la Vinotinta agguanta però il pari al 65′ grazie al gol di Rondon. Neanche la girandola dei cambi fa propendere il risultato da una parte o l’altra. Si arriva quindi ai rigori, dopo hanno la meglio i canadesi, decisivo l’errore di Angel al sesto rigore. Davies e compagni avanzano quindi in semifinale dove fronteggeranno nuovamente l’Argentina, già sfidata ai gironi. Dall’altra parte del tabellone le sfide tra Uruguay e Brasile e tra Colombia Panama andranno a formare il tabellone completo delle semifinaliste. Di seguito le formazioni.

FORMAZIONI

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Ferraresi, Osorio, Navarro; Martinez, Herrera; Bello, Casseres, Soteldo; Rondon

CANADA (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Shaffelburg, David, Laryea; Larin

Foto: twitter CONMEBOL