Copa America, i risultati della notte: prima vittoria per il Brasile (4-1), la Colombia a punteggio pieno

Dopo l’esordio claudicante il Brasile si riscatta e vince 4-1 contro il Paraguay, grazie ad una doppietta di Vinicius, Paquetà ( che sbaglia anche un rigore) e Savio, inutile il gol di Alderete per il Paraguay, che termina la partita in dieci per l’espulsione di Cubas all’81’. La Selecao si trova adesso al secondo posto nel girone D con 4 punti, dietro alla Colombia prima a punteggio pieno. Infatti Luis Diaz e compagni sconfiggono agevolmente la Costa Rica con un netto 3-0 grazie alle reti di Luis Diaz, Sanchez e Cordoba. La prossima partita con il Brasile sarà decisiva per il primo posto nel gruppo.

FORMAZIONI

PARAGUAY (4-3-3): Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Villasanti, Cubas, Bobadilla; Almiron, Arce, Enciso.

BRASILE (4-3-3): Allison; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Paqueta, Gomes; Savio, Rodrygo, Vinicius

Colombia- Costa Rica, le formazioni

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Muñoz, Cuesta, Sánchez, Mojica; Lerma, Ríos, Arias; Rodríguez, Díaz, Córdoba

COSTA RICA (3-4-3): Sequeira; Mitchell, Vargas, Calvo; Quiros, Aguilera, Galo, Lassiter; Madrigal, Zamora, Ugalde

