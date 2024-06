Copa America, i risultati della notte: flop USA, l’Uruguay ne fa 5

Dopo la prima convincente partita contro la Bolivia, per gli Stati Uniti di Pulisic e compagni arriva la prima delusione della Copa America. Infatti nella partita della notte contro Panama è arrivata una sorprendente sconfitta per 2-1. I ragazzi di Berhalter, nonostante l’espulsione di Weah al 18′ erano anche riusciti a passare in vantaggio quattro minuti più tardi grazie alla rete di Balogun. Tuttavia si sono fatti rimontare e sono stati infilati dalle reti di Blackman e Fajardo. L’ultima partita sarà quella decisiva per la qualificazione. Nell’altra partita del girone invece l’Uruguay si è sbarazzato facilmente della Bolivia, annichilita con un perentorio 5-0. Le reti sono state di Pellistri, Nunez, M.Araujo, Valverde e Bentancur. La Celeste è saldamente al comando con 6 punti, inseguono Panama e Usa con 3, Bolivia fanalino di coda a zero punti.

Panama-USA, le formazioni

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Blackman, Farina, Cordoba,Miller, Davis; Murillo,Carrasquilla, Martinez, Barcenas; Guerrero. Ct:Christiansen

USA (4-3-3): Turner; Robinson, Ream, Richards, Scally; McKennie, Adams, Reyna; Pulisic, Balogun, Weah. Ct: Berhalter

Uruguay- Bolivia, le formazioni

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Araujo, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte, de La Cruz; Pellistri, Nunez, M.Araujo. Ct: Bielsa

BOLIVIA (5-2-3): Viscarra; Fernandez, Sagredo, Haquin, Cuellar, Rocha; Cespedes, Villamil; Miguelito, Algaranaz, Vaca. Ct: Antonio Carlos

Foto: instagram Copa America