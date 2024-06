Copa America: flop Brasile al debutto, solo 0-0 con la Costa Rica

Arriva nella notte la prima sorpresa della Copa America: il Brasile del ct Dorival, tra le candidate alla vittoria finale, non va oltre lo 0-0 contro la Costa Rica. La Selecao ha peccato in precisione, infatti non sono bastati 19 tiri di cui 7 verso la porta per cambiare il risultato. Viste le difficoltà palesate nel corso del match il ct ha messo mano alla formazione cercando il jolly dalla panchina: l’enfant prodige Endrick, prossimo giocatore del Real Madrid, ma neanche così il risultato è cambiato. Zero minuti per Bremer,Ederson e Douglas Luiz. Nel frattempo la Colombia non fallisce e batte 2-1 il Paraguay grazie alle reti di Munoz e Lerma, andando in testa al Gruppo D.

Foto: instagram Copa America