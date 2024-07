Copa America, fino alla finale niente supplementari. In caso di pareggio si andrà ai rigori

Archiviati i gironi, è giunto il tempo dei quarti di finale della Copa America. Sono ancora 8 le nazionali rimaste in gara per conquistare l’ambito trofeo: Argentina, Ecuador, Venezuela, Canada, Uruguay, Brasile, Colombia e Panama. La grande novità rispetto alle precedenti edizioni della manifestazione è che in caso di pareggio al termine dei 90′, si andrà direttamente ai rigori, senza supplementari. Questa regola resterà valida per tutta la fase ad eliminazione diretta ad eccezione della finale, in cui ci saranno anche i supplementari.

Foto: twitter CONMEBOL