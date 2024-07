Copa America, cinquina della Colombia a Panama. Delusione Brasile, passa l’Uruguay ai rigori. Sbagliano Militao e il neo juventino Douglas Luiz

Nella notte si sono giocati gli ultimi due quarti di finale della Copa America 2024, definendo quindi il quadro delle semifinali.

Come pronostico, la Colombia elimina Panama, vincendo con in netto 5-0. Le stelle protagoniste, con Luis Diaz e James Rodriguez trascinatori. Come preventivato, invece, tanto equilibrio in Uruguay-Brasile, che finisce 0- e viene risolta ai calci di rigore. Esèpulso il cagliaritano Nandez al 74′. Il Brasile non è riuscito a segnare in un quarto d’ora la rete decisiva (ricorando che non ci sono i supplementari).

Dagli 11 metri trionfa l’Uruguay che segna 4 rigori su 5. Per il Brasile delusione, sbagliano Militao, difensore del Real Madrid e il neo juventino Douglas Luiz.

In semifinale quindi ci sarà Argentina-Canada mercoledì 10 luglio alle 2, il giorno dopo, giovedì 11 luglio Colombia-Uruguay alle 2.

A flor de piel pic.twitter.com/MyUd48eSuw — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024



Foto: twitter Copa America