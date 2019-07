Copa America, l’Argentina conquista il terzo posto: 2-1 al Cile

Le reti di Aguero e Dybala giunte nella prima frazione di gioco stendono il Cile e regalano all’Argentina il terzo posto nella Copa America. Agli uomini di Rueda non è bastato il penalty trasformato da Arturo Vidal per completare la tanto agognata rimonta. 2-1 il risultato finale in favore dell’albiceleste, al termine di un match segnato dalle espulsioni di Leo Messi e Gary Medel in seguito ad un litigio insorto tra i due giocatori.

Foto: Mundo Deportivo