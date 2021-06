Copa America, Argentina-Cile finisce 1-1. A Messi risponde Edu Vargas

Un capolavoro di Lionel Messi apre la sfida tra Argentina e Cile, valida per la prima giornata di Copa America. Con un calcio di punizione perfetto, il sinistro della Pulce trova l’incrocio dei pali alla sinsitra di Claudio Bravo e fa 1-0 per l’Albiceleste al 33′. Ma nella ripresa, l’ex Napoli Eduardo Vargas pareggia i conti al 57′, sulla respinta del rigore fallito da Arturo Vidal. Inizia con un pareggio l’avventura di Argentina e Cile in quel di Rio de Janeiro.