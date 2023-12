Copa America 2024, sorteggiati i gironi: Brasile-Argentina solo in finale

Si sono svolti, nella notte italiana, i sorteggi dei gironi della Copa America 2024. Per la seconda volta parteciperanno 16 squadre, come nel 2016; l’Argentina aprirà le danze il 20 giugno ad Atlanta. Parteciperanno i 10 Paesi della CONMEBOL più 6 Nazioni appartenenti alla CONCACAF: USA, Giamaica, Messico e Panama sono già qualificati, mentre gli altri due posti saranno assegnati dopo i playoff Canada-Trinidad e Tobago e Costa Rica-Honduras.

Gironi non facili per Brasile e Argentina che però possono sfidarsi solo in finale:

Gruppo A: Argentina Perù Cile Canada/Trinidad and Tobago

Gruppo B: Messico Ecuador Venezuela Giamaica

Gruppo C: USA Uruguay Panama Bolivia

Gruppo D: Brasile Colombia Paraguay Costa Rica/Honduras

