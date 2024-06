Copa America 2024: scialbo 0-0 tra Cile e Perù, l’Argentina gongola

Dopo la vittoria per 2-0 dell’Argentina ai danni del Canada, Cile e Perù erano consce che il risultato di questa partita poteva risultare decisivo ai fini della qualificazione. Però le due Nazionali non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. La partita è stata contraddistinta da continue interruzioni e da pochi lampi degni di nota. Il Cile, che è passato agli ottavi di finale in ognuna delle sue ultime sei apparizioni in questa competizione, si trova ora ad affrontare una maggiore pressione in vista del secondo incontro con l’Argentina. Il Perù invece è consapevole che un risultato positivo contro il Canada potrebbe alimentare incredibilmente le proprie chance di qualificazione.

Foto: instagram Copa America