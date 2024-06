Copa America 2024: l’Argentina batte il Cile 1-0, Lautaro decisivo

Altra vittoria per l’Argentina in Copa America e di nuovo senza subire reti. Questa volta gli uomini di Scaloni si impogono per 1-0 contro il Cile, grazie ad una rete di Lautaro Martinez. Il bomber dell’Inter non ha giocato dal primo minuto nel 4-4-2 iniziale del ct, ma subentra al 73′ al posto di Julian Alvarez e all’88’ segna il gol decisivo, dopo che l’Albiceleste aveva tentato a più riprese la via del gol, come attestano i 22 tiri di cui 8 in porta. L’Argentina vince e si ritrova così al primo posto a punteggio pieno nel Gruppo A e si qualifica ai quarti di finale. Nell’altra partita il Canada batte il Perù per 1-0 e si posiziona al secondo posto nel raggruppamento.

FORMAZIONI

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Lichnovsky, Diaz, Suazo; Osorio, Pulgar, Echeverria; Edu Vargas, Sanchez, Davila. Ct: Gareca

ARGENTINA (4-4-2); Martinez; Tagliafico, Martinez, Romero, Molina; Nico Gonzalez, Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni

